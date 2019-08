Hilden : Mehr Interesse an Handwerksberuf

Hilden/Haan Handwerkskammer zieht positive Zwischenbilanz und hat noch 1100 offene Stellen.

Die Handwerkskammer Düsseldorf ist optimistisch, das Vorjahresergebnis bei den neu zustande gekommenen Lehrverhältnissen mindestens erreichen, vielleicht sogar leicht übertreffen zu können. „Allerdings ist das Ergebnis der intensiven Bemühungen um Fachkräfte-Nachwuchs erst am Jahresende verbindlich bewertbar, wenn alle Lehrverträge auf dem Tisch liegen“, ordnete Kammer-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Fuhrmann die Datenlage zum handwerklichen Ausbildungsmarkt an Rhein, Ruhr und Wupper zum nominellen Start des Ausbildungsjahrs am 1. August ein. „Das Meldeergebnis zum jetzigen Stand ist ermutigend“, so Fuhrmann. Die Abteilung Lehrlingsrolle der HWK habe zum 1. August 4106 und damit mehr neue Auszubildende im Kammerbezirk als vor einem Jahr registriert. Die Kammer schätzt deshalb, dass in ihrem Bezirk in diesem Jahr rd. 7600 junge Menschen eine Berufslehre im Handwerk aufnehmen könnten (Vorjahr 7550).