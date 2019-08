Hilden : Stoffreste werden zum Gesamtkunstwerk

Auftakt zur Web-Aktion am alten Markt: Brigitte Bruns fädelt einen Stoffrest in die auf den Webrahmen gespannten ockerfarbenen Fäden ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Bei der Kreativ-Aktion im Rahmen des Hildener Sommers können sich Bürger über mehrere Tage als Weber betätigen.

Wenn heutzutage von einer Web-Aktion die Rede ist, denken viele Menschen vermutlich zunächst an Virtuelles im World-Wide-Web und weniger an ein altes Handwerk. In der Tat stehen aber bei der Kunst-Aktion mit Kette, Schuss und Schiffchen, die die Düsseldorfer Künstlerinnen Bianca Baierl und Sofia Magdits im Rahmen des Hildener Sommers auf dem alten Markt starteten, Textil-Kunst und ein gemeinsam mit Hildener Bürgerinnen und Bürgern geschaffenes Werk im Mittelpunkt. Das Patchwork-Kunstwerk ist eng mit Hildens Geschichte als Standort textiler Fertigung verbunden. Einst generierte die Textilindustrie viel Wohlstand in der Stadt, was bereits Anfang des Jahres durch die Ausstellung „farbSTOFF“ von Barbara Esser und Wolfgang Horn dokumentiert wurde.

In den nächsten Tagen wird der Webrahmen auch an anderen Standorten in der Innenstadt zum Mitweben einladen. Es dauert nicht lange, da kann Sandra Abend vom Hildener Kulturamt, das die Web-Aktion begleitet, die ersten Neugierigen begrüßen. Derweil hat Bianca Baierl, diplomierte Textildesignerin und Studentin der Düsseldorfer Kunstakademie, gemeinsam mit ihrer peruanischen Kommilitonin Sofia Magdits damit begonnen, auf dem Markt einen selbst hergestellten Webrahmen aufzubauen. In ihrer Heimat Peru habe die Webkunst eine lange Tradition, seit 4000 v. Chr. würden immer neue Muster und Farbkombinationen entstehen, sagte die Künstlerin, die Weben als Malerei mit Stoffen definiert.

Info Der Webrahmen wandert durch die Innenstadt Am Samstag, 3. August, lädt der Webrahmen in der Stadtbücherei zum Mitmachen ein. Am Montag, 5. August, ist er neben der Info im Rathaus zu finden (jeweils zu den Öffnungszeiten). Am Dienstag, 6. August, steht der Webrahmen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Roten Zelt vor dem Bürgerhaus.

Wolle dick wie Rasta-Zöpfe, hauchfeiner Satin und auch Jacquard stehen zum Verweben den Freiwilligen zur Verfügung, aber die Initiatorinnen fänden es auch gut, wenn die Mit-Weber auch eigenes Material mitbrächten, denn das würde dann eine größere Vielfalt an Strukturen und Mustern bewirken. „Einfach an die alten Leinenweber denken und loslegen“, fordert Bianca Baierl temperamentvoll die Umstehenden auf mitzumachen.