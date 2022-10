Unfallflucht in Hilden : Polizei sucht Rollerfahrer nach Unfall mit Kind

Unfallflucht in Hilden

Hilden Wer hat etwas gesehen? Am Sonntagabend soll ein Rollerfahrer auf der Poststraße ein Kind touchiert haben. Die Polizei sucht nun den etwa 45 Jahre alten Mann.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Sonntagabend, 23. Oktober. Dabei ist laut eines Sprechers an der Poststraße in Hilden ein neun Jahre alter Junge von einem noch unbekannten Fahrer eines Motorrollers angefahren und leicht verletzt worden.