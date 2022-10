Polizei Hilden sucht Zeugen : Bücherschrank am Rathaus brennt

Bücherschrank am Rathaus brennt

Unbekannte haben den Bücherschrank hinter dem Rathaus angezündet. Am Sonntagmorgen lagen die angekokelten Bücher noch vor dem Schrank, später sind sie weggeräumt worden. Foto: Manfred Krüger

In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr zu dem brennenden Bücherschrank hinter dem Rathaus gerufen worden. Unbekannte hatten ihn kurz zuvor angezündet.

Den Schaden kann Kulturamts-Leiterin Eva Dämmer noch nicht beziffern, er sei jedoch „nicht unerheblich“. In der Nacht zu Sonntag, 23. Oktober, hat die Feuerwehr den brennenden Bücherschrank hinter dem Rathaus löschen müssen. Laut Polizei haben ihn Unbekannte zuvor angezündet. „Wir gehen von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus“, erklärt ein Sprecher. Die Beamten ermitteln nun und hoffen auf Zeugenhinweise (Kontakt: 02103 989-6410).

Ein Hildener hatte am Sonntag um 3.18 Uhr den Notruf gewählt und den Brand gemeldet. „Die Feuerwehr Hilden wurde daraufhin durch die Kreisleitstelle Mettmann alarmiert und rückte mit einem Löschfahrzeug und sechs Feuerwehrleuten aus“, erklärt ein Feuerwehrsprecher.

Das Feuer im Bücherschrank habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. „Bereits nach gut 20 Minuten konnte die Feuerwehr Hilden ,Feuer aus!’ melden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben“, so der Sprecher weiter.

Am Sonntagmorgen lagen angekokelte Bücher vor dem Bücherschrank, sie wurden später jedoch weggeräumt. „Aktuell ist der Schrank nicht nutzbar“, erklärt Kulturamtsleiterin Eva Dämmer. Zunächst müssten neue Acrylglas-Türen gefertigt, geliefert und eingepasst werden. „Das städtische Kulturamt geht davon aus, dass er dann wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Gespräche mit entsprechenden Fachfirmen stehen noch an“, so Dämmer weiter.