Fahrer gibt in Kevelaer bei Kontrolle Gas : Weezer baut Unfall auf der Flucht vor der Polizei

Kevelaer Auf dem Dach landete der Wagen eines Mannes, der vor der Polizei flüchtete, als er kontrolliert werden sollte. Der Fahrer verletzte sich dabei.

Zu einer kurzen Verfolgungsjagd mit anschließendem Unfall ist es in der Nacht zu Sonntag in Kevelaer gekommen. Wie die Polizei am Montag meldete, wollte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 1.20 Uhr den Fahrer eines Wagens kontrollieren, der ihr an der Einmündung Marktstraße/ Busmannstraße entgegenkam.