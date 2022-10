Mobilität in Erkrath : Bürgerbusverein sucht noch Steuermänner und -frauen

Erkrath In den vergangenen beiden Jahren fünf neue Fahrer hinzugekommen und einer hat das Team verlassen. Zurzeit sind von 23 Aktiven 20 ständig im Einsatz. „Weitere Fahrer wären sehr erwünscht“, so Uli Schimschock vom Bürgerbusverein.

Der Alt-Erkrather Bürgerbus ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken – und er fuhr bis zu Beginn der Pandemie immer wieder neue Besucherrekorde ein. Dahinter steht ein rühriger Verein, der sich jetzt zur Jahresversammlung getroffen hat und dabei erst einmal einen von drei Fahrern gedrehten kurzen Film über das Erfolgsmodell Bürgerbus Erkrath anschaute. Der Film ist auch im Internet unter www.buergerbus-erkrath.de abrufbar. Bei seiner Jahresbilanz verwies der Vorsitzende Harald Mars unter anderem auf den 300.000. Fahrgast im November 2021, den 12. Bürgerbus-Geburtstag im August 2022 und die neue Haltestelle Adlerstraße. Schichtplaner Uli Schimschock zufolge sind in den vergangenen beiden Jahren fünf neue Fahrer hinzugekommen und einer hat das Team verlassen. Zurzeit sind von 23 Fahrerinnen und Fahrern 20 ständig im Einsatz, drei pausieren. „Weitere Fahrer wären sehr erwünscht, um die Einsatzplanung zu erleichtern“, so Schimschock. Fahrzeugverantwortlicher Leo Hübner berichtete von mehreren Werkstattaufenthalten des Busses 9013: Allein im September 2022 sei das Fahrzeug zwei Wochen lang nicht einsatzfähig gewesen. Der alte Bus 9014 war in dieser Zeit als Ersatz im normalen Linienbetrieb und konnte daher an Donnerstagen und Freitagen nicht als Ergänzungsbus eingesetzt werden. 2023 soll ein neues Fahrzeug bestellt und 2024 in Betrieb genommen werden. Laut Kassenwartin Sabine Habel ist der Verein finanziell solide aufgestellt und hat in den vergangenen Jahren stets einen Überschuss erwirtschaftet. Die Rücklage ermöglicht die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs im Jahr 2023/24. Die Fahrgastzahlen der letzten drei Jahre (2019: 34.414, 2020:13.386, 2021: 22.295) spiegeln eine durchwachsene Zeit.