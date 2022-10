Nach Modernisierung : Bahnübergang Karnap ist wieder in Betrieb

Bahnübergang Karnap ist wieder in Betrieb

So sah es während der Arbeiten am Bahnübergang Karnap aus. Die Baustelle hatte sich länger als geplant hingezogen. Foto: Tobias Dupke

Hilden Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten durch die Deutsche Bahn wurde der Übergang am vergangenen Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Deutsche Bahn hat den Bahnübergang „Karnaper Straße“ modernisiert und mit aktueller Technik ausgestattet. „Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt und Betrieb einer leistungsstarken und zukunftsfähigen Infrastruktur“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Verkehrsunternehmens. Dafür habe die Bahn allein in Hilden über eine halbe Million Euro investiert.

Baufachleute haben den Bahnübergang mit einer neuen Sicherungsanlage, neuen Schranken und einer Lichtzeichenanlage (gelb/rot) ausgestattet. Darüber hinaus haben sie ein neues Schalthaus errichtet. Neben den Arbeiten direkt am Bahnübergang standen außerdem Kabelarbeiten im weiteren Verlauf der Strecke an. Ende August wurden weitere technische Anpassungen im Stellwerk vorgenommen, um die neue Technik auch dort einzurichten. Seit Freitagmittag ist der Bahnübergang wieder in Betrieb.