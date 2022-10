Einsatz in Hilden : Polizei deckt illegales Glücksspiel auf

Dieses Geld stellte die Polizei bei einem mutmaßlichen Glücksspiel sicher. Foto: Polizei Mettmann

Hilden Einem Hinweis auf ein mutmaßlich illegales Glücksspiel ist die Polizei in Hilden nachgegangen. In einer Bar an der Richrather Straße wurden mehrere Zehntausend Euro Bargeld.

In der Nacht zu vergangenem Freitag, 21. Oktober, hat die Polizei eine Bar an der Richrather Straße in Hilden durchsucht. Dabei wurde laut den Ermittlern auch ein Spürhund eingesetzt. In einem Hinterzimmer entdeckten die Beamten insgesamt 32 Personen, die gerade dem Würfel- und Kartenspiel nachgingen, erklärte ein Sprecher.

Zum Teil führten die Männer auch sehr hohe Bargeldbeträge mit sich. Die Polizei kontrollierte die Personalien der Angetroffenen und stellte insgesamt rund 50.000 Euro Bargeld sicher. Nach der Kontrolle durften die Männer die Bar verlassen.

„Gegen die Teilnehmer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet – die Ermittlungen dauern jedoch aktuell noch an“, erklärte ein Polizeisprecher.

In der Nacht zu Samstag hatte die Polizei bei einem Großeinsatz in Ratingen eine illegale Bingorunde mit 130 Teilnehmern hochgenommen. In der Ratinger Veranstaltungshalle trafen die Einsatzkräfte laut Mitteilung rund 130 Menschen beim unerlaubten Glücksspiel an. Die Teilnehmer stammten demnach aus ganz NRW, Oldenburg und den Niederlanden. Neben Tatmitteln, die den Verdacht einer unerlaubten Veranstaltung einer Lotterie erhärteten, wurden eine fünfstellige Summe Bargeld und hochwertiger Schmuck beschlagnahmt.

