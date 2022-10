Tier der Woche : Cacau freut sich am Leben

Hilden Das Tierheim Hilden, zuständig für die Städte Hilden, Langenfeld, Monheim, Mettmann und Erkrath stellt regelmäßig das „Tier der Woche“ vor.

So war es auch bei Cacau – eine von jenen Katzen, die ihr Zuhause verlieren, weil sie alt oder krank sind. Cacau ist ein hübscher schwarz-weiß gezeichneter Kater, zwölf Jahre alt, also durchaus in den besten Jahren. Bei einer Tierärztin sollte er eingeschläfert werden. Cacau hat Bluthochdruck und Nierenprobleme, kommt aber mit entsprechenden Medikamenten zurecht. Die Tierärztin brachte den Kater ins Hildener Tierheim. Eine gute Entscheidung. Das war im Februar. Mittlerweile hat sich der gesundheitliche Zustand des Katers deutlich verbessert. Er braucht zwar seine Medizin, fühlt sich aber sehr wohl. Cacau kennt andere Katzen und freundet sich mit vielen im Tierheim an. Seine Tierpfleger sehen in ihm die ideale Zweitkatze. Jetzt werden liebevolle Menschen gesucht, die Cacau auch Freigang bieten können. Bei Interesse bitte im Tierheim melden unter Tel. 02103 54574. nea