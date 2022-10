7 Fakten : Die wechselvolle Geschichte der Kirche St. Jacobus

Dieses undatierte Bild der St.-Jacobus-Kirche stammt aus dem Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Hilden

Nachdem die katholische Kirchengemeinde die heutige Reformationskirche 1650 an die Protestanten übergeben musste, war sie zunächst heimatlos. Erst 1682 ließ der damalige Pastor eine Holzkirche errichten – der Vorläufer der heutigen St.-Jacobus-Kirche.

Zwei stattliche Kirchen markieren das Hildener Stadtzentrum – beide ursprünglich katholisch. Die eine steht am alten Markt, wurde 922 erbaut und ist damit Hildens ältestes Bauwerk – und heute evangelisch. Die andere, die St.-Jacobus-Kirche, blieb von Beginn an katholisch und ist vor 140 Jahren mit einem Gottesdienst in ihrer heutigen Form eröffnet worden. Sieben interessante Fakten zu Jocobus-Kirche, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.

1. Stein des Anstoßes 922 erbaute die katholische Gemeinde ihre Kirche in Hilden – am heutigen alten Markt und heute das älteste Gebäude in Hilden. Doch der 30-jährige Krieg (1618-1648) brachte die Hildener Katholiken um ihr Gotteshaus. 1650 mussten sie es an die Protestanten abtreten. Sie nahmen alle Ornamente mit, hatten jedoch keinen Gebetraum mehr. Die Kirche am Markt hieß ab dem 1. Oktober 1650 übrigens einfach nur „Evangelische Kirche“. Erst 1958 wurde ihr der Name Reformationskirche gegeben.

2. Neue Heimat Der katholische Pastor Franz Lutger Gerretz mietete 1680 für sich ein Haus an der Ulrichskuhle (Ecke Mittelstraße/Hochdahler Straße). Dieses „Kirchenhaus“, so der Name, diente als Wohnung und Kapelle und wurde 1722 einschließlich Garten für 550 Reichsthaler gekauft. 1682 ließ der Pastor nebenan eine kleine Holzkirche errichteten. Seitdem hatte Hilden zwei Dorfzentren: am heutigen Markt und an der Kuhle. Die katholische Gemeinde wuchs. Deshalb entschloss man sich 1745, die Holzkirche durch einen Steinbau zu ersetzen. Die Steine kamen aus einem Steinbruch auf dem Gelände der heutigen Waldkaserne an der Elberfelder Straße. Der Bau kostete 8750 Reichsthaler und wurde am 8. Juni 1749 St. Jacobus dem Älteren geweiht.

3. Kirche zu klein Die katholische Gemeinde in Hilden wuchs immer weiter. Die alte Bruchsteinkirche wurde zu eng. Von 1872 bis 1882 wurde sie durch die heutige Backsteinkirche ersetzt. Der Entwurf stammte von dem Münsteraner Architekten August Rincklake (1843–1915). Ausgeführt wurde er von der Firma Carl Nebel aus Hilden. Der erste Gottesdienst in der neuen Kirche fand am 30. Juli 1882 statt. Geweiht wurde die Kirche kurioserweise aber erst neun Jahre später am 12. Oktober 1891 durch den Kölner Weihbischof Anton Fischer (1840–1912). 1987 stellte der Stadtrat die St.-Jacobus-Kirche unter Denkmalschutz.

4. Bruchsteine Teile der alten Bruchsteinkirche sind auch heute noch zu sehen – jedoch an anderer Stelle: Die Bruchsteine der alten Kirche nutzte die Gemeinde 1881/82 zum Bau des Pfarrhauses an der Mühlenstraße 8. Das zeigt: Recycling ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts.

5. Fenster Im Inneren des Gotteshauses fallen besonders die spätgotischen Fenster ins Auge. 17 von ihnen haben katholische Vereine, die Pfarrgeistlichen und einzelnen Gemeindemitglieder bezahlt. Die Spender sind in den einzelnen Fenstern eingeblendet. Der Heilige Jacobus ist als Pilger mit der Muschel dargestellt. Die Eichenholz-Figur stammt noch aus der alten Kirche am alten Markt und ist wohl im 15. Jahrhundert entstanden. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mit einem Durchbruch in der Nordwand im Kirchturm die Marienkapelle angebaut, die am 10. August 1947 geweiht wurde. Damit dankte die Gemeinde dafür, dass Hilden in dem furchtbaren Krieg nicht zerstört wurde. Die Wände der Kapelle zeigen noch Bruchsteine aus der Vorgängerkirche. Auf die klangschöne Orgel aus der renommierten Firma Karl Schuke aus Berlin ist die Gemeinde besonders stolz. Eingerahmt wird sie von einer filigranen, reich verzierten Holz-Balustrade mit eingebautem Rückpositiv.

6. Glocken Die Glocken von St. Jacobus stammen aus dem Jahre 1910. Sie wurden in der Firma „Petit & Gebr. Edelbrock“ gegossen, die im münsterländischen Gescher sitzt. In St. Jacobus ist die „Herz-Jesu-Glocke“ mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen die größte und klingt in der Tonlage d’. 1,25 Tonnen wiegt die zweitgrößte Glocke, die St. Jacobus geweiht ist. Sie klingt in der Tonlage e’. Und 850 Kilo wiegt die Glocke, die dem Heiligen Antonius von Padua geweiht ist, dem zweiten Pfarrpatron. Diese Glocke klingt in der Tonlage fis’. Mit diesen Tönen lässt sich das Geläutemotiv von „Pater noster“, also des „Vater unser“ bilden – ein sehr häufiges Geläutemotiv christlicher Kirchen. Glocken haben in Deutschland eine bewegte Vergangenheit. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden sie oft abgenommen, um sie für die Rüstung umzuschmelzen. Auch mit den Glocken von St. Jacobus war das so. Die beiden großen wurden sehr zur Bestürzung der Gemeinde im April 1942 beschlagnahmt und abtransportiert. Nur die dritte, die kleinste Glocke verblieb im Turm. Doch die Hildener hatten Glück. Sie suchten nach ihren Glocken und entdeckten sie nach Kriegsende in einem Hamburger Lager. Von dort wurden sie am 30. September 1947 nach Hilden zurückgebracht; erst per Bahn zum Bahnhof Benrath, dann per Pferdegespann zur Kirche, begleitet von einer feierlichen Prozession.

7. Sanierung Ab 2023 soll die ganze Kirche innen eingerüstet und für ein bis zwei Millionen Euro grundlegend saniert werden. Eine Rampe am Westportal (zu der Seniorenwohnanlage hin) soll für einen barrierefreien Zugang zur Kirche sorgen. Das steht offenbar bereits schon fest. Heizung, Akustik, Elektrik müssen erneuert werden. Die Verantwortlichen gehen von rund zwei Jahren Bauzeit aus. 2021 schätzten sie die Kosten auf ein bis zwei Millionen Euro – die neuerlichen Entwicklungen und Knappheit nicht mit eingerechnet.