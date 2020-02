Kultur : Bundeswehr und Musikschule spielen großes Benefiz-Konzert

Die Veranstalter versprechen ein spannendes Programm: Der Lions-Club lädt zum 26. Mal zu seinem Benefiz-Konzert in die Stadthalle ein. Karten gibt es ab sofort.

Bis zu 120 Musiker stehen am 19. März ab 20 Uhr auf der Bühne. Die Proben für den Abend startet jetzt und laufen zunächst unabhängig voneinander: Das Ausbildungsmusikkorps bereitet sich in der Waldkaserne auf den Auftritt vor, die Ensemblemitglieder der Musikschule in ihren eigenen Räumlichkeiten. Während die Profis in Uniform von der Elberfelder Straße die Vorbereitung in den normalen Probenzyklus mit einplanen, stockt die Musikschule auf und probt auch mehrmals am Wochenende. Sinfonieorchesterleiter Peter Scheerer schaut bis zum 19. März mehrmals bei den Bundeswehrproben vorbei, Oberstleutnant Michael Euler kommt mehrfach in die Musikschule. Erst zwei Tage vor dem Konzert treffen beide Orchester aufeinander und proben gemeinsam. „Das ist natürlich eine Herausforderung für unsere Musiker, aber es hat beim Konzert bislang immer gut geklappt“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. Der ersten Teil des Abends bestreitet das Ausbildungsmusikkorps mit seinen rund 60 Profimusikern alleine. Im zweiten Teil stößt das sinfonische Blasorchester der Musikschule dazu.