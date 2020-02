Hilden : A3: Minister gegen Standstreifen-Lösung

Hilden/Solingen In einem Brief spricht sich NRW-Verkehrsminister Hendrick Wüst gegen die Nutzung des Standstreifens der Autobahn 3 zwischen Hilden und Solingen im Bedarfsfall aus.

So heißt es in dem Brief aus Düsseldorf im besten Beamten-Deutsch unter anderem, „Verkehrsqualität und Sicherheitsniveau einer Seitenstreifenfreigabe“ würden keineswegs „denen eines regulären Ausbaus“ entsprechen. Was im Klartext bedeutet, dass aus Sicht der Landesregierung eine Verbreiterung der vielbefahrenen Autobahn in den kommenden Jahren unumgänglich erscheint.