Elektromobilität : Nur bei E-Bikes läuft’s richtig gut

Die Stadtwerke Hilden haben seit 2014 die Anschaffung von 44 E-Autos, 483 E-Fahrrädern und fünf E-Rollern ihrer Kunden gefördert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden In den Niederlanden ist der Tesla 3 das meistverkaufte Auto. In Hilden sind 604 Fahrzeuge mit elektrischem oder Hybrid-Antrieb zugelassen.

Viele Fachleute sind sich sicher: Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Die meisten Verbraucher sehen das noch anders. Zwar steigt die Zahl der Fahrzeuge mit elektrischem oder hybridem Antrieb auch in Hilden und den anderen Kreisstädten. Die Mehrheit setzt aber weiterhin auf Verbrennungsmotoren. Bürgermeisterin Birgit Alkenings geht mit gutem Beispiel voran und nutzt ein geleastes Elektro-Auto. Oder sie geht zu Fuß oder fährt mit dem Rad. Im August 2019 hat die Stadt Hilden ihr zweites Elektroauto in Dienst gestellt. Der Renault Kangoo Z.E. wird von 24 Unternehmen über Werbung finanziert.

Die Stadtwerke Hilden haben bereits zwölf Elektro-Fahrzeuge im Einsatz. Mehr als die Hälfte des Fuhrparks ist elektrisch unterwegs, der Rest fährt mit Erdgas. „Das ist die Zukunft“, ist Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider überzeugt: „Wir möchten Wegbereiter für Elektromobilität in Hilden sein.“ Meist seien die Mitarbeiter innerhalb des Stadtgebietes unterwegs. Dafür sei der Elektro-Antrieb ideal. Die Stadtwerke betreiben elf öffentliche Ladesäulen, darunter eine in der Tiefgarage Am Rathaus und eine Schnell-Ladesäule am Lindenplatz.

Info E-Mobilität im Kreisvergleich E-Autos im Kreis Mettmann (zugelassene Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge): Ratingen 1101 Velbert 860 Langenfeld 712 Hilden 604 Erkrath 579 Monheim 428 Mettmann 404 Haan 362 Heiligenhaus 313 Wülfrath 180.

Seit 2014 haben die Stadtwerke E-Mobilität mit Zuschüssen gefördert, erläutert Pressesprecherin Sabine Müller: „Wir haben die Anschaffung von 44 E-Autos, 483 E-Fahrrädern und fünf E-Rollern unserer Kunden gefördert.“ In diesem Jahr wird das Förderprogramm umgestellt. Für die Anschaffung eines E-Rollers gibt es nach wie vor 100 Euro, für die eines E-Bikes 50 Euro. Der Kauf von Elektro-Autos wird nicht mehr bezuschusst: „Stattdessen entwickeln wir neue Produkte, wie zum Beispiel die Ladebox für Zuhause, die wir unseren Kunden günstiger als auf dem freien Markt anbieten werden. Weitere alltagsnahe und preislich sehr attraktive Angebote zur Elektromobilität sind in Vorbereitung.“

Das Hildner Ordnungsamt ist vom Auto auf`s E-Bike umgestiegen. Foto: Stadt Hilden

Mit die längste Praxiserfahrung mit Elektromobilität in Hilden hat Bäcker Roland Schüren. Er setzt seit 2011 E-Mobile ein. Aktuell fahren neun Lieferwagen und 14 Personenwagen mit Strom, den der Betrieb zum Teil aus Sonnenenergie selbst produziert. Er habe mit E-Autos „sehr gute Erfahrungen“ gemacht, erzählt der erfolgreiche Handwerksunternehmer, der rund 250 Mitarbeiter beschäftigt und etwa 19 Filialen in der Region betreibt: „Der Nissan eNV 200 hat bei uns schon 170.000 bis 200.000 Kilometer gelaufen und ist einmalig zuverlässig. Der Wagen war noch nicht einmal in der Werkstatt. Die Bremsen sind noch top. Und dass die Batterie nachlässt, habe ich noch nicht bemerkt.“ Die Elektro-Variante habe sich bereits nach 1,1 Jahren im Vergleich zur Diesel-Variante amortisiert. „Mit der neuen Förderung des Landes NRW ist die Elektro-Version jetzt sogar günstiger als der Diesel“, hat der Handwerksunternehmer ausgerechnet. Bis 2022 will Bäcker Schüren die gesamte Fahrzeugflotte auf Elektro umgestellt haben. Auf dem Dach des Nachbarunternehmens würde er gerne noch eine riesige Photovoltaik-Anlage installieren, um noch mehr Strom selbst zu erzeugen: „Das lassen leider die Vorgaben der Netzbetreiber nicht zu“, bedauert der Energie-Pionier: „Ich müsste diesen Strom über das Netz beziehen. Und dann rechnet es sich nicht mehr.“

Setzt auf E-Mobilität: Bäckermeister Roland Schüren an der Ladestation für E-Autos vor einer Filiale an der Luegallee in Düsseldorf. Foto: Heide-Ines Willner