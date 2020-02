Karneval : „Wir freuen uns über jede Gruppe, die teilnimmt“

Hilden In weniger als zwei Wochen startet der Rosenmontagszug und schlängelt sich durch die Hildener Innenstadt. Bereits jetzt haben sich viele Teilnehmer angemeldet – aber es sind auch noch Plätze frei, wie Zugleiter Michael Kewersun erklärt.

Kewersun Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mitmachen möchte, benötigt ohnehin nicht viel: Lediglich ein paar Leute mit guter Laune und Spaß am Karneval. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer das Wurfmaterial in Eigenregie besorgen.

Kewersun Eine Anmeldung ist online auf der Seite des CCH möglich (www.cch-hilden.de/anmeldung-rosenmontagszug). Wer noch Fragen zur Anmeldung oder zur Sicherheit hat, kann sich gerne an mich wenden. Entweder per Telefon unter 01523 1707354 oder per E-Mail an zugleiter@cch-hilden.de.