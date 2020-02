Hilden : Immer mehr Kinder in Hilden geboren

Hilden Die Kplus-Gruppe meldet für das St.-Josef-Krankenhaus in Hilden steigende Geburtenzahlen.

Kplus-Sprecherin Cerstin Tschirner spricht von einem leichten Aufwärtstrend. Chefarzt Krystian Kuboth und sein Team scheinen alles richtig zu machen. Die Gründe für die höhere Geburtenrate sind unterschiedlich. Seit der Schließung der Geburtsstation in der Ohligser Lukas-Klinik im Jahr 2016 weichen auch mehr Solinger auf das Hildener Krankenhaus der Kplus-Gruppe auf, aber es werde auch mehr geboren. „Es gibt große Geburtskliniken mit mehr als 1000 Geburten im Jahr. Bei uns schätzen die Frauen jedoch die familiäre Atmosphäre“, erklärt Tschirner. Die Geburtszahlen des St.-Remigius-Krankenhaus in Opladen, ebenfalls der Kplus-Gruppe zugehörig, sind ähnlich. Im vergangenen Jahr kamen dort 569 Kinder zur Welt.

Ein Ziel der geburtshilflichen Abteilung in Hilden ist es, die Geburt so sanft und sicher zu machen wie möglich. Das geschieht durch drei freundlich eingerichtete und vollklimatisierte Entbindungsräume, die mit moderner Technik ausgestattet sind.

„Wir haben viele langjährige Hebammen und sind gut abgedeckt“, erklärt Tschirner. Bislang sei es gelungen, den Kreißsaal an allen Tagen rund um die Uhr mit Hebammen aus dem Team zu besetzen. Anders sehe es in anderen Krankenhäusern aus. Der Kreißsaal des Leverkusener Klinikums beispielsweise hatte im Dezember für einige Tage wegen akuten Hebammenmangels und Krankheitsfällen schließen müssen. Auch wenn die Personalsituation in Hilden nicht so angespannt scheint, wird auch hier noch Verstärkung für das Hebammen-Team gesucht.