Versuchter Raub in Haan : Frau und Hund schlagen fünf Männer in die Flucht

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Fünf junge Männer haben am Sonntagmittag versucht, eine 37-jährige Frau in Haan auszurauben. Die couragierte Frau setzte sich zur Wehr und schlug, zusammen mit ihrem Hund, die Räuber in die Flucht.

Der Versuch von fünf jungen Männern, eine 37-jährige Frau auszurauben, scheiterte am Sonntagmittag in Gruiten. Laut Polizeibericht war die Frau mit ihrem Hund von der Düsselberger Straße aus im Thunbuschpark in Richtung Gruitener S-Bahnhof unterwegs. Einige Meter hinter ihr gingen fünf junge Männer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte begann das Quintett auf Höhe des katholischen Familienzentrums plötzlich, die Frau zu beleidigen. Die Haanerin drehte sich um und forderte die jungen Männer lautstark auf, sie in Ruhe zu lassen.

Daraufhin umkreiste die Gruppe die Frau. Einer der Männer habe ihr mit der Faust vor die Brust geschlagen und ihr die Brille vom Gesicht gerissen, schildert die Polizei den Fortgang der Ereignisse. Glücklicherweise wurde die Frau dabei nicht verletzt. Die Haanerin setzte sich vehement zur Wehr: Sie schlug einen der Angreifer mit ihrem Regenschirm ins Gesicht, wodurch sich der Täter eine Platzwunde über dem Auge zuzog. Der Hund der Frau biss einen anderen Angreifer in die Wade. Ob der dadurch verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Deshalb hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Die jungen Männer waren alle etwa 1,75 Meter groß und dünn, trugen dunkle Jogginghosen und dunkle Oberbekleidung. Die Frau beschreibt die Täter als „Südländer“, die Englisch sprachen.