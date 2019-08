Haan : Haaner Turnverein bietet Bewegung am Sommer-Strand

Haaner Turnverein bietet Bewegung am Sommer-Strand

Der Haaner Turnverein 1863 lädt alle interessierten Haaner zum sportlichen Schnuppern am Haaner-Sommer-Strand auf dem Neuen Markt ein. Am Mittwoch, 21. August, findet von 9 bis 16 Uhr ein bewegtes Programm statt.

So wird der ganze Tag mit Unterhaltung und jeder Menge Spaß gefüllt sein. Alle Interessierten können zuschauen und sind zum Mitmachen und Ausprobieren eingeladen.

Während des Tages laufen folgende Aktivitäten: Von 9 bis 10 Uhr heißt es „Rückenfit in Partner- und Gruppenarbeit“. Von 10 bis 11.30 Uhr stellt sich die HTV-Abteilung Funktionelle Gymnastik vor und fordert zum Mitmachen auf. Von 11.30 bis 12.30 Uhr steht wieder „Rückenfit“ im Fokus; diesmal aber mit dem Schwerpunkt Kraft- und Stabilität. Zwischen 12.30 und 13 Uhr gibt es Spaß und Musik mit Drums. Ein dreidimensionales Trainingsprogramm – Rücken 3D – wird von 13 bis 14 Uhr vorgestellt. Ein Vielseitiges Workout schließt sich von 14 bis 15 Uhr an. Zumba wird von 15 bis 16 Uhr angeboten. Während die Mütter oder Väter flotte Gymnastik zu flotter Musik machen, bietet der Verein eine Kinderbetreuung an.