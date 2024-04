Ortstermin mit dem BVV geplant Straßen.NRW entschuldigt sich für Baustellen-Ärger

In den Streit um das Baustellen-Management an der Gruitener Straße scheint Bewegung zu kommen. Wie der Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins (BVV) Gruiten, Wolfgang Stötzner, jetzt auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, hat sich der Landesbetrieb Straßen.NRW offenbar schriftlich für den Ärger entschuldigt, der rund um die Baustelle an der L357 in den vergangenen Wochen entstanden war.