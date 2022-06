Haan : Fahrbahn unterspült: Stadt sperrt den Lindenweg

Haan Fahrbahn und Gehweg im Bereich der Kreuzung Bergstraße sind seit Freitagmorgen gesperrt, teilt die Stadt mit. Der Schaden soll kommende Woche behoben werden.

Aufgrund einer massiven Unterhöhlung auf der Fahrbahn des Lindenweges im Bereich der Kreuzung Bergstraße hat der städtische Betriebshof zur Gefahrenabwehr in Absprache mit dem Tiefbauamt eine Straßensperrung angeordnet. Dies teilte die Stadtverwaltung am späten Freitagvormittag mit. Gesperrt worden sind demnach zur Sicherheit Fahrbahn und Gehweg. Der Lindenweg sei somit kurzfristig eine Sackgasse, heißt es in der Meldung: „Die Beseitigung des Schadens ist für kommende Woche vorgesehen“, kündigt die Stadt an. Eine Umgehung über den Birkenweg wird empfohlen.