Vortrag in Haan : Jeder kann helfen, die Welt zu retten

Haan Haans Klimaschutzmanagerin Janine Müller und Paulina Betthaus von der städtischen Wirtschaftsförderung referieren zum Thema Nachhaltigkeit bei der Awo.

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, umweltbewusster Konsum sind Themen, die immer mehr Einzug in den Alltag finden, ganz gleich ob in der Werbung, beim Einkauf oder im Gespräch mit den eigenen Kindern und Enkeln. Doch was steckt hinter all diesen Begriffen? Wie hängen sie zusammen und was passiert dazu in Haan?