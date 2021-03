Spiritueller Zwischenruf : Den anderen ins Gewissen reden

Meinung Langwaden Jede Altersgruppe könne gute Gründe haben, den anderen ins Gewissen zu reden, meint Pater Bruno Robeck, Prior der Zisterziensermönche aus dem Kloster Langwaden.

Mut wächst aus Gemeinschaft. Mut wächst aus Sorgen, die zu Fürsorgen werden, die unsere Beziehungen wachsen lassen. In Fürsorge Gemeinschaften stärken, die in Vorsorge Lebensgrundlagen bewahren können“. Diese Worte stammen nicht von einem an Lebensjahren reichen Menschen. Sie wurden im Berliner Dom in der zweiten Fastenpredigt gesprochen. Sie stammen von einer jungen Frau, die sich selbst als Christin und Klimaaktivistin bezeichnet. Nicht erst der Inhalt ihrer Rede, sondern allein die Tatsache, der 24-jährigen Luisa Neubauer ein solches Forum zu bieten, hat mich beeindruckt.