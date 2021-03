Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Infizierten ist leicht gestiegen

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 608 Personen (Vortag: 594) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 61,1.

Von den Infizierten befinden sich 57 (Vortag: 56) in einem Krankenhaus. Unverändert 267 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. Kreisweit 10.953 Personen (Vortag: 10.937) sind wieder von der Infektion genesen. Insgesamt 22.636 Personen (Vortag: 22.095) haben im Kreis bislang eine Impfung und 9870 (Vortag: 9393) bereits die Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte der Rhein-Kreis am Sonntag, 7. März, mit.