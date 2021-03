Feuerwehr-Einsatz auf der Autobahn : Unfall-Transporter verliert Tomaten auf der A46

Grevenbroich/Jüchen Die Feuerwehr Grevenbroich ist in der Nacht zu Sonntag zweimal binnen weniger Stunden auf die Autobahn gerufen worden. Bei einem Unfall wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt.

Am Samstagabend und am frühen Sonntagmorgen hat es auf den Autobahnen um Grevenbroich zwei Unfälle gegeben. Zu beiden rückten Kräfte der Feuerwehr aus. Der erste Unfall ereignete sich nach Auskunft der Retter am Samstag gegen 21 Uhr auf der A46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Gemeldet war der Unfall hinter der Anschlussstelle Kapellen. Wie sich jedoch nach Ankunft der Feuerwehr herausstellte, war ein Transporter kurz vor dem Autobahnkreuz Holz umgekippt. Der Wagen soll allein verunfallt sein, der Fahrer wurde nicht verletzt: Er konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.