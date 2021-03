Vor dem Spiel in Saarbrücken : Investor Roman Gevorkyan macht dem KFC Uerdingen Mut

Mikhail Ponomarev (links) und Roman Gevorkyan warten in strömendem Regen darauf, das Bayer-Gelände betreten zu dürfen. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Roman Gevorkyan ist da. Der neue Investor stellte sich am Donnerstag der Mannschaft vor und versicherte, einen relevanten Anteil an der Finanzierung des Spielbetriebs bis zum Saisonende zu übernehmen. Ziel sei, dass der KFC auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spiele.

Das war kurz und schmerzlos. Natürlich konnte niemand erwarten, dass der neue Investor Roman Gevorkyan kommt, mehrstündig ein umfangreiches Konzept präsentiert und eine flammende Rede hält. Das ist nicht die Sache des armenischen Geschäftsmannes, der Chef der Noah Company ist. Und das wäre so ohne weiteres auch gar nicht möglich, weil Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth das Sagen hat und alles detailliert mit ihm abgestimmt werden muss.

So ging am Donnerstag die Vorstellung von Gevorkyan geradezu im Rekordtempo über die Bühne. Um 9.52 Uhr wurde er am Löschenhofweg vorgefahren, um 10 Uhr war er in der Kabine, wo er vom scheidenden Investor Mikhail Ponomarev der Mannschaft präsentiert wurde: Stabübergabe.

Aber natürlich hatte der neue Investor bei seinem Antrittsbesuch eine gute Nachricht im Gepäck: er werde einen relevanten Anteil zur Sicherung des Spielbetriebs bis zum Saisonende übernehmen, sagte er. Das kam bei den Spielern natürlich gut an, die in den zurückliegenden Tagen oft gerätselt hatten: war das jetzt unser letztes Spiel? Vielmehr wollte oder durfte Gevorkyan aber auch nicht sagen. Nach einer Viertelstunde verschwand er wieder so schnell, wie er gekommen war. Zurück blieb eine Mannschaft, die nun optimistischer drein sah, aber aufgrund des Regens wieder einmal nicht auf dem aufgeweichten Platz trainieren konnte.

Lesen Sie auch 0:3 gegen FC Ingolstadt : KFC Uerdingen kassiert dritte Niederlage in Folge

„Mein Bauchgefühl sagt mir: es kann gut werden“, sagte Trainer Stefan Krämer nach dem Treffen. „Aber wir müssen gucken, dass wir sportlich wieder in die Spur kommen.“ Nach drei Niederlagen in Folge ist der KFC auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Der Coach ist aber zuversichtlich, dass der Klassenerhalt erreicht werden kann: „Bei allen Problemen glaube ich, dass das machbar ist.“

Bei der 0:3-Niederlage gegen Ingolstadt konnte der KFC 50 Minuten mithalten, doch durch das zweite Gegentor per Foulelfmeter – Gustav Marcussen war unglücklich ausgerutscht und hatte einen Gegenspieler getroffen – war die Begegnung frühzeitig entschieden. „Wenn wir gegen eine solch starke Mannschaft punkten wollen, muss alles passen“, sagte Krämer. Der Coach reagierte sofort und wechselte mit Blick auf das nächste Spiel am Samstag in Saarbrücken frühzeitig. „Aber ein paar Spieler sind unverzichtbar, die bleiben so lange wie möglich drauf.“

Dort wird Krämer nicht auf der Bank sitzen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Trainer, der gegen Ingolstadt eine Viertelstunde vor Schluss nach zu heftigem Protest die Rote Karte sah und vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wurde, für ein Spiel gesperrt. Krämer fährt aber am Freitag natürlich mit der Mannschaft in die saarländische Landeshauptstadt und bereitet das Team auf die Partie vor. Er darf mit ins Hotel, auch vor dem Spiel in die Kabine, aber eben nicht auf die Trainerbank. Er muss auf der Tribüne Platz nehmen, so dass am Spielfeldrand Co-Trainer Stefan Reisinger das Sagen hat. „Ich fand es nicht so dramatisch, habe mich aber nach dem Schlusspfiff bei allen Beteiligten entschuldigt“, berichtet Krämer, der aber einräumt: „Es war sicher auch nicht alles richtig von mir.“