Grevenbroich: TTC setzt verstärkt auf die Arbeit mit Jugendlichen

Grevenbroich Ludwig Mertens wurde zum Geschäftsführer gewählt.

Friedbert Hamacher hatte vor der Wahl recht zufrieden auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Vor allem die Jugendarbeit stand im Mittelpunkt der Aktivitäten. So kooperierten Mitglieder der Tischtennisabteilung mit der Viktoria-Grundschule und brachten 120 Schülern ihren Sport näher. Zu den Höhepunkten 2017 zählte der Andro-Cup, der an 18 Tagen mehr als 170 Tischtennissportler aus ganz Nordrhein-Westfalen in die Frimmersdorfer Sporthalle lockte. Sportliche Erfolge erzielten unter anderem Bärbel Kremer und Anne Stiewe vom Damen-Seniorenteam, die den dritten Platz bei der Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaft holten.