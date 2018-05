Nach Betrugsversuch: Polizei nimmt Grevenbroicherinnen fest

Grevenbroich Die Polizei hat gestern zwei Frauen festnehmen können. Sie sollen versucht haben, am 16. Mai eine Seniorin zu betrügen. Aufmerksame Bankangestellte hatten die ältere Dame davor bewahrt, den Betrügerinnen zum Opfer zu fallen.

Die Frauen berieten die Seniorin dahingehend, ihr gesamtes Erspartes vom Konto abzuheben, da es zu Hause sicherer aufgehoben sei, schildert die Polizei den Hergang. Gemeinsam fuhr man daraufhin zur Filiale eines Kreditinstitutes in Elsen. Während das betrügerische Duo im Auto wartete, versuchte die Seniorin am Schalter, über ihr Barvermögen zu verfügen und es sich auszahlen zu lassen.

Ermittlungen der Grevenbroicher Kriminalpolizei führten nun auf die Spur zweier tatverdächtiger Frauen. Dabei handelt es sich um ein Geschwisterpaar im Alter von 32 und 46 Jahren aus Grevenbroich. So konnte unter anderem eine der beiden Frauen anhand einer Lichtbildvorlage identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Betrug gegen die beiden Frauen dauern an. Es soll nun ermittelt werden, ob sie für weitere Betrugsstraftaten oder Versuche ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden können. Sollte ihnen Betrugsversuch an der Seniorin nachgewiesen werden, dann müssen sie mit einer erheblichen Geldstrafe oder, falls sie einschlägig vorbelastet sind, mit Haftstrafen rechnen.