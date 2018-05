Grevenbroich: Kinder können E-Bikes auf der Crossbahn fahren

Grevenbroich

Die E-Mobilität hält auch Einzug im Moto-Cross-Sport. Der Motorsportclub Grevenbroich (MSV) bietet im Rahmen seiner Rennveranstaltung am Wochenende einen Schnupperkursus für sechs bis elf Jahre alte Kinder an. Die können mit batteriebetriebenen Bikes erste Fahrerlebnisse auf losem Untergrund sammeln und ausprobieren, ob der Cross-Sport eventuell ihr künftiges Hobby wird. Die Teilnahme kostet fünf Euro, alle Einnahmen sollen vollständig der Deutschordens Jugend- und Familienhilfe in Elsen gespendet werden. Am Wochenende wird der MX-Cup des ADAC Nordrhein auf der Sandstrecke auf der Königshovener Höhe ausgetragen. In der 85-Kubikzentimeter-Klasse geht mit dem 13 Jahre alten MSC-Talent Jan Krug der Meisterschaftsführende als Top-Favorit an den Start.