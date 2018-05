Grevenbroich: Geschichtsverein verlegt weitere Stolpersteine im Stadtgebiet

Grevenbroich Das zartgelbe Kreuz auf dem Boden unmittelbar vor Haus Nummer 5 markiert an der Bahnstraße nicht einem speziellen Eingriff anlässlich der dort ausgeführten Bauarbeiten. Dort wird nach Ende der Baumaßnahmen ein Stolperstein eingelassen, der dann an Philipp Kaufmann und seine Familie erinnern soll und jetzt symbolisch verlegt wurde.

"Unfreiwillig war er im Mai 1939 nach Neuss verzogen, im Oktober 1941 ins Ghetto Lodz verbracht und am 8. Mai 1942 in Chelmno/Kulmhof ermordet worden", erinnerte Uli Herlitz vom Grevenbroicher Geschichtsverein an den 1895 geborenen jüdischen Bürger. In aller Kürze referierte er die Geschichte der Familie Kaufmann, zu der neben Ehefrau Selka auch Schwägerin Hedwig Oberschützky gehörte. Sie alle wohnten an der Bahnstraße 3 bei Philipps Großvater Alfred Blum, und betrieben ein Schuhgeschäft.

Seit 2009 ist es das insgesamt 40. Erinnerungsquadrat, das in Zusammenarbeit mit dem Künstler Gunter Demnig "gegen das Vergessen" an den jeweiligen Adressen in den Boden eingelassen wird, an denen einst Juden lebten, bevor sie verschleppt wurden. "Derzeit aktenkundig bekannt sind knapp über 200 in Grevenbroich geborene Holocaustopfer", weiß Stadtarchivar Thomas Wolff. Weitere Stolpersteine zur Erinnerung an ehemalige jüdische Bürger wurden gestern außerdem in Hülchrath für die Geschwister Elli und Jenni Hirsch, das Wevelinghovener Geschwisterpaar Emma und Josef Voosen sowie die vor ihrer Verschleppung in Hemmerden lebende Familie Sachs wiedergegeben.