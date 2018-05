Grevenbroich: Lokale Namen für geplantes Neubaugebiet

Grevenbroich Die Stadt hat jetzt mehrere Namensvorschläge für die Straße gemacht, die durch das geplante Neubaugebiet am Ortseingang von Neukirchen führen soll. Entscheiden wird der Planungsausschuss, der sich am Dienstag zu seiner Sitzung trifft.

Unten den Vorschlägen sind auch lokale Namen zu finden. So soll etwa mit der Elisabeth-Stach-Straße an die gleichnamige Grevenbroicherin erinnert werden, die 1982 die Organisation "Frauenselbsthilfe nach Krebs" ins Leben rief und jahrelang deren Vorsitzende war. Alternativ schlägt die Stadt die Nicolaus-Görges-Straße vor. Görges, der nur 57 Jahre alt wurde, agierte von 1765 bis 1782 als Pfarrer an der Neukirchener Pfarrkirche St. Jakobus. Er war 34 Jahre Priester.

Denkbar sei auch die Adolf-Dronke-Straße, die ebenfalls einen Bezug zur Heimat hätte. Dronke lebte von 1837 bis 1898, wirkte unter anderem als Mathematiklehrer in Grevenbroich und war Gründer des Eifelvereins. Zu der Straße würde laut Vorschlagsliste ebenfalls der Name "Am Bahndamm" passen - wegen der Nähe zu der geplanten Eisenbahnlinie von Neuss nach Bergheim, deren Bau im Jahr 1924 gestoppt wurde. Auch "Marie-Stritt-Straße" (Frauenrechtlerin aus Dresden) und "Am Effersbusch" (Gewannenbezeichnung) stehen dem Planungsausschuss zur Auswahl.