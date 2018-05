Grevenbroich : Heiler und Weltenbummler "Mee'sha" besucht die alte Heimat

Michael Buhlmann auf Heimaturlaub an der Erft. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Canaria Der Weltenbummler und Aussteiger Michael Buhlmann war jetzt auf Heimaturlaub in Grevenbroich. Der 62-jährige Heilpraktiker, der seit fast zwei Jahren auf Gran Canaria lebt, hat alte Freunde auch aus seiner Kinder- und Jugendzeit in der Südstadt wiedergesehen.

Vor allem war er zu Gast beim Akasha-Kongress in Köln. Unter dem Motto "Neue Wege zur Gesundheit" kamen dort namhafte internationale Naturheilkundler zusammen: "Ich habe dort wichtige Kontakte knüpfen können", sagt Buhlmann, der auf Gran Canaria in seinem Haus seine "Kunden", wie er die Patienten nennt, auch mit Fastenkuren, Medizin aus selbst angebauten Kräutern, Yoga, Meditation und therapeutischen Bergwanderungen behandelt.

Gebürtig aus Bad Neuenahr, zog Michael Buhlmann im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern nach Grevenbroich, wo er sein Abitur absolvierte und noch wohnte, als er in Köln Sport und in Bonn Fotografie studierte. Doch schon als Jugendlicher sei ihm klar gewesen, dass er nicht die "eingefahrenen Lebenswege" beschreiten wollte: "Ich bin deshalb auch kein Aussteiger, obwohl mich viele so sehen. Denn ich bin ja nie eingestiegen", sagt er. So eignete sich Buhlmann, den seine Freunde "Mee'sha" nennen, in Seminaren in Europa, aber auch bei Schamamen, wie er erzählt, das Wissen als Naturheilkundler an, mit dem er zunächst viele Jahre in den USA sein Leben und seinen Lebensunterhalt bestritt. Denn es sei weitaus mehr als nur ein Beruf, sagt der Mann, der aus dem Elternhaus schon eine gesunde, vegetarische Ernährungsweise mit auf den Lebensweg bekommen hatte.

So sei seine Mutter, die alles über Heilkräuter gewusst habe, auch eine seiner besten Lehrerinnen gewesen. "Ich werde eines Tages nicht einfach sagen, dass ich in Rente gehe. Was ich tue, das ist mein Leben", sagt der Mann, der übrigens auch nicht krankenversichert ist.



Auch in seinen Jahren, als er in Neu-Mexiko ein vegetarisches Café betrieb und in einem Hotel unter anderem als Bergführer arbeitete, sei sein Elternhaus immer der Ort gewesen, an den er gerne zurückgekehrt sei. Mittlerweile hat das Haus den Besitzer gewechselt. Aber wenn "Mee'Sha" nach Grevenbroich kommt, dann mangelt es ihm nicht an ehemaligen Nachbarn oder sonstigen Bekannten, die sich von seinem abenteuerlichen Leben berichten lassen möchten. So habe sich sein Ruf als Heiler inzwischen so gut herumgesprochen, dass er in seinem Haus auf Gran Canaria schon international bekannte Persönlichkeiten therapiert habe.

In den USA würde er heute nicht mehr leben wollen: "Nach dem 11. September hat sich das politische Klima da schon deutlich verschlechtert, und inzwischen ist es noch schlimmer geworden", meint Buhlmann, der aber vor zwei Jahren auf Anhieb bei seinem ersten Besuch auf Gran Canaria feststellte: "Das ist die Insel, die mich gefunden hat." Ausschließen will er es aber trotzdem nicht, nach einer gewissen Zeit vielleicht auch wieder weiter zu ziehen: "Ich war und bin offen für die Welt", sagt "Mee'sha" und beantwortet damit die Frage, weshalb er als Lebenskünstler gilt.

(NGZ)