Grevenbroich : Gelände der Feuerwache soll Gewerbegebiet werden

Grevenbroich Noch in diesem Jahr will die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) den Grundstein für die neue, rund 8,3 Millionen Euro teure Feuerwache an der Kreisstraße 10 legen. Sie soll voraussichtlich im ersten Quartal 2020 fertiggestellt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit wird der Feuerwehr-Standort an der Lilienthalstraße auf Sicht überflüssig. Nach Planungen der Stadt sollen die Gebäude abgerissen und das rund 11.600 Quadratmeter große Grundstück für Gewerbeansiedlungen genutzt werden. Das sei die einzig sinnvolle Nachnutzung, da die Fläche direkt an das Industriegebiet Ost anschließe, teilt der Beigeordnete Florian Herpel in einer Unterlage für den Planungsausschuss mit. Zielsetzung der Stadt sei es, künftig möglichst viele Arbeitsplätze auf dem hervorragend für den Verkehr erschlossenen Gelände anbieten zu können.

Der Planungsausschuss wird sich am Dienstag, 29. Mai, 18 Uhr, mit der erforderlichen Bebauungsplanänderung befassen. Tagungsort ist der Bernardussaal.

(wilp)