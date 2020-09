Sport in Grevenbroich : Land gibt 320.000 Euro an Vereine

Grevenbroich Sieben Sportklubs in Grevenbroich können ihre Stadien modernisieren. Dazu gehören neues Licht, von Grund auf renovierte Clubgebäude oder auch moderne Sprinkler-Anlagen für den Rasen.

Sieben Sportvereine aus der Schlossstadt bekommen zusammengenommen 319.050 Euro vom Land NRW. Das Geld stammt aus der aktuellen Förderrunde des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“. Die Mittel fließen laut einer Mitteilung der NRW-Staatskanzlei in energetische Modernisierungsmaßnahmen, die Erneuerungen von Vereinsgebäuden, die Instandsetzungen der Sportanlagen und die Installation von neuen Bewässerungsanlagen. „Ich freue mich sehr, dass der Sport in Grevenbroich nun die Möglichkeit hat, seine Sportstätten modern und bedarfsgerecht aufzustellen“, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Heike Troles.

Unmittelbar vor den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag sagt Heike Troles: „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.“ Mit dem Förderbescheid können die Verantwortlichen der Vereine in Grevenbroich mit den Arbeiten beginnen.