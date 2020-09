Vorfall in Grevenbroich : Kripo ermittelt nach Wasserschaden in Gesamtschule

Orken Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule in Orken angerichtet. Ein Ausgussbecken in einem Abstellraum des zweiten Obergeschosses war verstopft und das Wasser aufgedreht worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Schaden in der Gesamtschule am vergangenen Sonntag, 6. September, kurz nach 13.30 Uhr entdeckt. Das Wasser war in den Fußboden und von dort in die Decke der ersten Etage gedrungen. Das herabtropfende Wasser verursachte sogar noch Beschädigungen im Erdgeschoss des Gebäudes.

Unklar ist, wie der oder die Täter in das Schulgebäude an der Hans-Sachs-Straße gelangten. Auch die genaue Tatzeit ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule in Orken gemacht haben oder die Hinweise auf Täter geben können.

Hinweise nimmt die Kripo in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

