Ausstellung in Grevenbroich : Ein Himmel voller Blautöne und ein Springbock aus Moniereisen

Grevenbroich Anneliese vom Scheidt hat Haus und Garten für die Kunst geöffnet. In dem sehr persönlichen Rahmen präsentiert sie die Kunst von Christina Althaus und Joachim Althaus.

Die Galerie p 91 in Wevelinghoven ist mittlerweile Geschichte, aber Anneliese vom Scheidt lädt jetzt zu einer Ausstellung in ihrer Wohnung und ihrem Garten ein: Am 13. September sind bei ihr an der Jan-van-Werth-Straße 16 ab 12 Uhr Bilder und Skulpturen von Joachim Conrad und Christina Althaus zu sehen. Anlass der Ausstellung ist der 85. Geburtstag von Joachim Conrad. „Weitere Ausstellungen sind derzeit nicht geplant“, sagt vom Scheidt.