Einsätze der Feuerwehr Grevenbroich : Ölspur und brennende Abfälle

Grevenbroich Zwei Einsätze beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich am späten Dienstag Nachmittag. Gegen 17.30 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zu einer rund anderthalb Kilometer langen Ölspur im Industriegebiet Grevenbroich-Ost alarmiert.

Die Spur, die von der Wehr beseitigt wurde, erstreckte sich unter anderem auf die Heinrich-Goebel- und Otto-Hahn-Straße. Zum Verursacher der Ölspur konnte die Wehr am frühen Abend keine Aussage machen.

Wenige Minuten zuvor, gegen 17.20 Uhr, wurde die Grevenbroicher Feuerwehr am Dienstag zu einem Feuer an der Kreisstraße 39 in Frimmersdorf gerufen. Dort brannten Gartenabfälle, die von Einsatzkräften des ehrenamtlich tätigen Löschzugs Frimmersdorf/Neurath gelöscht wurden.