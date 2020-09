Wirtschaft in Grevenbroich : Sanitär-Spezialist Stamos bekommt Marketing-Preis

Kapellen Preisbildung im Handwerk ist kein einfaches Geschäft. In den meisten Branchen werden aufwändige Angebote geschrieben. Ein Unternehmen aus Kapellen hat die Prozedur nun digitalisiert. Und bekommt nun einen Preis dafür.

Der Kunde gewinne durch den digitalen Full-Service-Shop deutlich an Transparenz. „Wenn Sie zum Friseur gehen oder in einem Restaurant Platz nehmen, sehen sie auch die Preise auf Anhieb“, so Stamos. In vielen anderen Branchen des Handwerks gelte dies hingegen nicht. Dort würden derzeit Angebote angefordert, deren Erstellung zeitaufwändig sei. Der Handwerksbetrieb gewinne durch Digitalisierung an Geschwindigkeit. „Natürlich hat eine Dienstleistung in unserem Bereich Sanitär/Heizung immer auch individuelle Komponenten“, erläutert Stamos. Ein Großteil der Leistungen sei aber standardisiert — und daher auch mit Standard-Preisen zu belegen.