Grünanlagen in Grevenbroich : Ärger wegen voller Mülleimer

Grevenbroich Die Stadt hat die Reinigungsintervalle in den Parks erhöht – dennoch sind viele Papierkörbe voll. Das stört Menschen, die dort Luft schöpfen und sich erholen wollen. Schuld an der Misere sei Corona, heißt es aus dem Rathaus.

Es gibt schönere Anblicke als diese: In den Grevenbroicher Parks quellen immer wieder die Mülleimer über – und zwar so stark, dass sich der Unrat ringsherum verteilt. „Das ärgert viele Spaziergänger“, sagt Geschäftsmann Klaus Dicken, der oft im Gartenschau-Gelände unterwegs ist und weiß, wie es dort um die Sauberkeit bestellt ist. Er hat bereits versucht, sich im Rathaus über diesen Missstand zu beschweren, ist dort aber nicht weiter gekommen.

„Vor allem nach den Wochenenden sind die Papierkörbe übervoll“, schildert Dicken. „Es sind ja nicht nur Pizzakartons und Kaffeebecher, die sich darin stapeln. Leider wird auch Hausmüll in den Behältern entsorgt, weil irgendjemand Kosten sparen will oder seine Tonne zu Hause voll hat.“ Das sei ein Problem – ein anderes: „Offenbar ist die Stadt nicht in der Lage, für Hygiene in unseren Anlagen zu sorgen.“