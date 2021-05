Kostenpflichtiger Inhalt: Ausschuss-Chefin in Grevenbroich kritisiert : Rathaus verschließt Augen vor Müll-Problem am Ostwall

Am prominenter Stelle der Innenstadt häuft sich immer wieder Müll. Die Fraktion „Mein Grevenbroich“ beklagt das bereits im vierten Jahr. Foto: Mein Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt scheint das Mülltonnen-Problem am Ostwall nicht in den Griff zu bekommen. Schon seit 2017 wird die Verwaltung von der Ratsfraktion „Mein Grevenbroich“ aufgefordert, endlich für Sauberkeit und Ordnung an der Peripherie der Fußgängerzone zu sorgen.