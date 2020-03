Mängel auf Anlagen in Kapellen : Neue Spielgeräte defekt: Stadt sperrt zwei Plätze

Kapellen Die Stadt hat zwei Spielplätze in Kapellen mit neuen Geräten ausgestattet. Die Anlage an der Neissestraße wurde mit mehreren Attraktionen für Kinder ausgerüstet, die an der Gleiwitzer Straße mit einem größeren Gerät. Genutzt werden dürfen sich allerdings nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Leider können die Spielgeräte aufgrund von Mängeln, die durch die Lieferfirma behoben werden müssen, noch nicht freigegeben werden“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. Das hat zwei Gründe: Zum einen seien Anstrich und Verzinkung schlecht, zum anderen bestehe auch ein Verletzungsrisiko – weil Holzelemente defekt sind, Schrauben fehlen oder verkantet sind. Die beiden Spielplätze seien daher aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, sagt Renner.

Die Stadtverwaltung geht derzeit davon aus, dass die Mängel bis Mitte der nächsten Woche behoben werden können. „Eine entsprechende Frist wurde dem Unternehmen gesetzt“, betont Stephan Renner. Die Sperrung sei mit Blick auf das angekündigte schöne Wetter bedauerlich. Die Zugänge zu den Spielplätzen sind mit Bauzaungittern verschlossen und auf die Verletzungsgefahr wird durch entsprechende Schilder hingewiesen. „Es wird um dringende Beachtung gebeten, da die Mängelstellen nicht unbedingt sofort erkennbar sind“, betont der Rathaussprecher.

(NGZ)