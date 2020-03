Verkehr in Grevenbroich : Politiker schmettern Radar-Anhänger ab

Grevenbroich Etliche Bürger beschweren sich über Raser, die Stadt möchte mit mehr Tempokontrollen dagegen halten. Der Kauf eines Mess-Anhängers für 250.000 Euro wurde im Rat aber abgelehnt, Politiker sahen sich nicht rechtzeitig informiert.

Um dem im Rathaus vernommenen Ruf nach mehr Kontrollen dennoch gerecht zu werden, will die Stadt künftig zusätzlich eine sogenannte „semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage“ einsetzen – also einen in einem Anhänger versteckten Blitzer, der wie ein Starenkasten auf Rädern an den Straßenrand gestellt wird. Der Vorteil aus städtischer Sicht: „Gerade auf Ortsdurchfahrten wie in Allrath oder Barrenstein, wo es häufig zu Beschwerden kommt, könnte diese Anlage über einen Zeitraum von mehreren Tagen positioniert werden“, sagt Renner.