Mehr Gäste und Übernachtungen in 2019 : Dehoga zweifelt an Touristen-Boom

Das Best Western Plaza Hotel im Montanushof ist einer von insgesamt zwölf Hotel- und Beherbergungsbetrieben in Grevenbroich. Foto: Best Western

Grevenbroich Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband traut den Zahlen der IT.NRW nicht.

Die Zahlen sind für die Stadt ausgesprochen gut. Aktuelle Daten des Landesamtes für Technik und Information NRW (IT.NRW) zeigen, dass im Jahr 2019 mehr Gäste in die Stadt gekommen sind und dort auch in Hotels, Beherbergungsstätten oder auf Campingplätzen übernachteten. Und besonders bei Ausländern war Grevenbroch als Ziel beliebt.

Der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) für die Region Nordrhein, zu der auch Grevenbroich zählt, glaubt trotz der Zahlen nicht, dass der Tourismus in der Stadt boomt. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Tourismus in dem Maße gestiegen sein sollte in Grevenbroich“, sagt Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Dehoga Nordrhein auf Anfrage der NGZ. An die rund 32.000 Gäste und insgesamt 75.000 Übernachtungen, die IT.NRW für das Jahr 2019 erhoben hat, glaubt sie nicht. „Es mag sein, dass aufgrund der Feiern zum Jubiläum der Landesgartenschau Touristen angezogen werden, für die Vergangenheit von einem Boom zu sprechen, kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Hausmann.