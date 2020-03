Kommunale Verkehrswende : Grevenbroich soll Mitglied im Mobilitäts-Netzwerk werden

Auch Grevenbroich sollte sich an der Initiative beteiligen, regt die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) an. Foto: Troles

Grevenbroich Verstopfte Straßen, lückenhafte Anbindungen und Emissionen stellen Kreise, Städte und Gemeinden immer wieder vor Herausforderungen. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW holen sich 210 Kommunen im Land nun zusätzliche professionelle Expertise und Unterstützung für die kommunale Verkehrswende.

Auch Grevenbroich sollte sich an dieser Initiative beteiligen, regt jetzt die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) an.

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW, das beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) angesiedelt ist, bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich zusätzliches professionelles Know-how für die Umsetzung einer kommunalen Verkehrswende zu holen. Dormagen ist bereits Mitglied in diesem Netzwerk, ebenso die Nachbargemeinde Rommerskirchen. „Ich würde auch eine Initiative der Stadt Grevenbroich begrüßen“, sagt Troles: „Saubere, nachhaltige und lückenlose Mobilität ist ein wichtiger Faktor für die Standortsicherung und steigert die Lebensqualität spürbar.“

Stadt will vom Zukunftsnetz Mobilität profitieren

Die Verwaltung sei dazu bereit, sig­nalisiert Rathaussprecher Stephan Renner: „Wir haben ein großes Interesse an diesem Netzwerk.“ Allerdings habe die Stadt in Sachen Verkehrsplanung mittlerweile ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Denn schon seit vielen Monaten ist die Stelle des Verkehrsingenieurs nicht besetzt, die damit verbundenen Aufgaben wurden bereits auf andere Stellen im Rathaus verteilt. „Wir sind daher nicht in der Lage, noch eine zusätzliche Sachen oben drauf zu packen“, sagt Renner. Er hofft darauf, dass schon bald ein qualifizierter Bewerber für die offene Ingenieursstelle gefunden wird.