Verdachtsfälle in Neuss : Online-Selbstbefragung soll bei Corona-Sorgen helfen

Bislang war nur ein Test auf das Coronavirus im Kreis positiv (Symbol-Bild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neuss Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle im Rhein-Kreis Neuss ist leicht gestiegen. Am Dienstag gab es insgesamt 84 Verdachtsfälle, tags zuvor waren es 78. Der Rhein-Kreis Neuss hat eine Online-Selbstbefragung erstellt.

Die 84 Personen wurden aufgrund eines Kontaktes mit einem mit dem Virus infizierten Patienten durch die Städte auf Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes in Quarantäne gesetzt. Davon wohnen 22 Personen in Neuss und sechs in Kaarst. Das teilt der Rhein-Kreis mit. Nach wie vor gibt es im Kreisgebiet nur die eine am 3. März bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Norf.

Noch bis 17. März bleiben die St.-Andreas-Grundschule in Norf sowie die Kita Lessingplatz als Vorsichtsmaßnahme geschlossen. Bis 11. März sind zudem einige Schüler und Lehrer des Friedrich-Spee-Kollegs in Quarantäne gesetzt worden, da ein im Kreis Heinsberg wohnender Lehrer des Friedrich-Spee-Kollegs positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er war zuletzt am 26. Februar an der Schule.

In Neuss soll am Mittwoch das „Test-Center-Corona“ (TCC) als zentrale Beratungs- und Diagnoseeinrichtung in der Quirinus-Stadt seinen Betrieb aufnehmen. Dazu wurde die Container-Anlage am Nordparkbad her- beziehungsweise eingerichtet, die zuvor als Flüchtlingsunterkunft diente.

Bei der Telefon-Hotline des Kreises unter 02181 6017777 melden sich weiterhin viele Bürger mit der Frage, ob bei ihnen ein Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus besteht. Zur Entlastung und um die Möglichkeit einer ersten Selbst-Einschätzung zu geben, hat der Rhein-Kreis Neuss unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona eine Online-Selbstbefragung erstellt, die eine erste Einschätzung darüber gibt, ob man zur Risikogruppe gehört. Der Test basiert auf den Einschätzungen des Robert-Koch-Institutes. Er kann allerdings keine ärztliche Einschätzung ersetzen.

(NGZ)