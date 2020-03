Grevenbroicher Vereins-Initiative : Lehrpfad informiert über die Pflanzen und Tiere der Erftaue

Grevenbroich In der Erftaue zwischen Kapellen und Wevelinghoven kann demnächst nicht nur spazieren gegangen, sondern auch gelernt werden. Sechs Schautafeln werden schon bald darüber informieren, was in dem beliebten Naherholungsgebiet so alles kreucht und fleucht.

Zum Ende des Monats wird an der Schwarzen Brücke ein neuer Naturlehrpfad eröffnet.

Der Heimatverein „Kapellener Jonge“, die Initiative „Rettet die Erftaue“, der SC und der TV Jahn Kapellen sowie die Kindertagesstätte am Kerbelweg haben gemeinsam mit der Naturtrainerin Martina Meyer ein Projekt umgesetzt, das den Besuchern die Erftaue etwas näher bringen soll. Auf den Tafeln werden nicht nur Pflanzen und Tiere des Natur- und Landschaftsschutzgebietes vorgestellt, sondern auch lehrreiche Hintergrundinformationen vermittelt – etwa zur Bodenbeschaffenheit oder zur Beziehung zwischen Räubern und Beutetieren. „Alles in allem eine lehrreiche Sache“, sagt Dirk Schimanski von „Rettet die Erftaue“.

Offiziell eröffnet wird der Naturlehrpfad am Sonntag, 29. März. Um 11 Uhr laden die Initiatoren zur Schwarzen Brücke bei Gilverath ein, um gemeinsam mit Interessierten bei Kaffee und Kuchen zu feiern. Die Übergabe der sechs Tafeln wird Bürgermeister Klaus Krützen vornehmen.

Bei dieser Gelegenheit wird ein Quiz veranstaltet, bei dem Erwachsene und Kinder gemeinsam den neuen Naturlehrpfad erkunden und erleben können.

(NGZ)