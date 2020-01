Bauarbeiten in Frimmersdorf ruhen : Kanalbau - Lösung für Bunker gesucht

Frimmersdorf Das Weltkriegsbauwerk liegt der neuen Transportleitung in Frimmersdorf im Weg.

Die Kanalbaustelle in der Frimmersdorfer Ortsdurchfahrt liegt nach wie vor still. In der vergangenen Woche waren Bauarbeiter kurz vor der großen Kreuzung Am Stüßges End/Am Rückertsgraben/Auf dem Leuchtenberg auf einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen, der nicht in aktuellen Karten verzeichnet war. Seitdem ruhen die Arbeiten.