Naturschutz in Grevenbroich : Krötenschutz - Stadt riegelt Tribünenweg mit Schranken ab

Grevenbroich Weil Autofahrer in den vergangenen Jahren immer wieder den Amphibienschutz ignorierten, greift die Stadt nun zu einer drastischen Maßnahme: Am Mittwoch und Donnerstag baut sie Schranken auf, mit denen der Tribünenweg künftig abgeriegelt wird.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass in diesem Gebiet mehr als 4500 Amphibien leben, sowohl Kröten als auch Grasfrösche und Teichmolche. Sobald die Witterung milder wird, begeben sie sich auf die Wanderung – in der Regel Ende Februar, Anfang März. „Sobald es los geht, werden die mit Vorhangschlössern ausgerüsteten Schranken geschlossen“, sagt Renner. Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass die Straße für mehrere Wochen zwischen 19 und 8 Uhr nicht genutzt werden kann. Während des Schrankenaufbaus am 22. und 23. Januar wird der Tribünenweg von der K 10 in Richtung Hemmerdener Weg als Einbahnstraße ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer sollten während dieser Zeit Umwege einplanen.