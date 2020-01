„Grevenbroicher Gartentage“ : Vierzig Aussteller und blaue Schafe als Friedensbotschafter

Grevenbroich Der Stadtmarketingverein hat die Planungen für die größte Veranstaltung im Rahmen des Gartenschau-Jubiläums so gut wie abgeschlossen: Am 6. und 7. Juni werden die Aktiven um Andrea Istas rund um das Alte Schloss die „Grevenbroicher Gartentage“ ausrichten.

Die Landesgartenschau wird 25 Jahre alt – und Grevenbroich ist bisher die einzige Stadt, die ein solches Jubiläum feiert. „Das Großereignis stand damals unter dem Motto ,Die Erde heilen’ – und das hat an Aktualität nicht verloren“, sagt Istas. Weil das so ist, werden die „Gartentage“ unter einem besonderen Motto stehen: „Die Aussteller werden Angebote und Lösungen zu den neuen Herausforderungen durch den ökologischen und klimatischen Wandel präsentieren“, sagt Mitorganisatorin Ulrike Oberbach .

So werden unter anderem alte Obst- und Gemüsesorten, begrünte Dächer, neue Bewässerungsformen und bienenfreundliche Gärten Teil der Ausstellung sein. Das Interesse der Branche an der Veranstaltung ist groß: „Wir haben Aussteller, die von weither nach Grevenbroich kommen werden“, sagt Andrea Istas. Zum Beispiel ein Züchter aus Holland, der große Oliven- und Zitrusbäume mit einem 7,5-Tonner in die Schlossstadt transportieren wird. Einen Hingucker wird es auch geben: Die Pulheimer Künstlerin Bertamaria Reetz wird ihre „Friedensherde“ ausstellen, rund 40 blaue Schafe und Lämmer als Symbole für Toleranz und Frieden. Abgerundet wird das Angebot von Vorträgen namhafter Referenten.