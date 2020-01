Flüchtlinge in Grevenbroich : Viele Flüchtlinge finden keine Wohnung

Flüchtlinge in Grevenbroich

Grevenbroich Herr Ropertz, wie viele Flüchtlinge wohnen in den städtischen Unterkünften?

Claus Ropertz Vier Jahre nach dem großen Zustrom leben noch 446 Menschen in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt. Hiervon könnten circa 120 Menschen aufgrund ihrer Anerkennung im Asylverfahren direkt in eine Wohnung ziehen. Zudem betreut die Stadt 149 Personen in Privatwohnungen.