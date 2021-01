Langjähriger Vorsitzender gestorben : Gartenfreunde in Gustorf und Gindorf trauern um Michael Schröter

Gustorf/Gindorf Die Mitglieder des Gartenbauvereins Gustorf-Gindorf trauern um Michael Schröter. Der langjährige Vorsitzende verstarb im Alter von 78 Jahren.

Von 1991 bis 2014 setzte sich Schröter mit großem Engagement für die Belange der 1929 gegründeten Gemeinschaft ein. Unter seinem Vorsitz konnten zahlreiche neue Projekte in Angriff genommen und realisiert werden. So wurde beispielsweise im Jahr 2004 mit der Umgestaltung des recht verwilderten Josef-Bremer-Platzes in Gustorf begonnen. Es wurden Rampen für Rollstuhl- und Rollatorfahrer sowie ein zentraler Treffpunkt mit Bänken und Abfallbehältern geschaffen. Zum guten Schluss wurde das Gelände, das an den ehemaligen Hauptlehrer und Herausgeber des „Haus- und Heimatfreundes“ erinnert, neu bepflanzt. Die Pflege des Platzes liegt seitdem in der Obhut des Gartenbauvereins.