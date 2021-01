Schutz vor Ansteckung : Eltern müssen für Masken der Schüler sorgen

Grevenbroich 39.000 FFP2-Masken für Lehrer und Ganztagsbetreuer hat die Stadt Grevenbroich an den Schulen verteilt, finanziert werden sie vom Land NRW. Die Versorgung von Schülern mit Masken durch das Land ist dagegen nicht vorgesehen.

Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage im Schulministerium hervor. Dieses verweist unter anderem auf die Masken-Pflicht in der Coronabetreuungs- und der Coronaschutzverordnung, zuständig sei das Gesundheitsministerium, und auf die Ausstattungspflicht der Eltern nach dem Schulgesetz. Da eine Masken-Pflicht etwa auch im ÖPNV oder im Einzelhandel vorgeschrieben sei, „müssen Eltern ihre Kinder allein schon in diesem Zusammenhang mit Masken ausstatten“, heißt es in Düsseldorf.